Маленькую девочку оставили без глаз и убили ради жертвоприношения

По показаниям одного из задержанных, он практикует магию и убежден, что для предотвращения выкидыша его жена должна носить амулет, освященный кровью и глазами невинной девочки.

Тело ребенка со следами увечий, включая удаленные глаза, было обнаружено полицией 9 августа. Преступники пытались скрыть злодеяние, изуродовав тело до неузнаваемости.

Благодаря оперативной работе правоохранительных органов были задержаны три подозреваемых, непосредственно причастных к похищению и убийству. Расследование этого шокирующего дела продолжается.