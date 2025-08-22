В Омске 15-летняя девочка сломала ногу, убегая от зомби во время квеста

Владелец квеста в Омске заплатит компенсацию родителям пострадавшей посетительницы, сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».

Жительница Омска подала судебный иск к индивидуальному предпринимателю и владельцу студии «Изоляция», где в ноябре прошлого года пострадала ее 15-летняя дочь. Во время прохождения квеста девочка упала и получила травму в виде перелома правой лодыжки.

Представитель ответчика не стал оспаривать факт получения травмы, но отметил, что перед началом мероприятия участникам провели инструктаж и запретили бегать во время квеста. Однако пострадавшей пришлось убегать в темноте от зомби, что и стало причиной падения.

Суд пришел к выводу что владелец квеста не обеспечил безопасность посетителей, а значит виновен в произошедшем. С предпринимателя в пользу истца взыскано 200 тыс. рублей компенсации морального вреда и 100 тыс. рублей штрафа.