Украинского гранатометчика Поповича признали виновным в России

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы гранатометчика украинского нацбатальона «Айдар» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Вячеслава Поповича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

© Lenta.ru

Первые пять лет из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме.

Из приговора следует, что Попович принял гражданство России после чего 29 октября 2023 года выехал через Белгородскую область на Украину. Там он вступил в нацбат и отправился гранатометчиком воевать в Донецкую народную республику. После обучения взрывному делу Попович участвовал в боевых действиях еще и на территории Луганской народной республики.

20 мая 2024 года там его взяли в плен российские военные.

Ранее сообщалось, что родственники бойцов 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» подтвердили уничтожение штурмовой роты у Бессаловки Сумской области.