Раскрыты данные о жертвах ночной атаки на жилые дома в ДНР

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после ночной атак Вооруженных сил Украины на жилые дома города Енакиево Донецкой народной республики (ДНР), в которой пострадали больше 20 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

21 августа был совершен прицельный обстрел ракетных комплексов М142 HIMARS, в ходе которого двое жителей получили несовместимые с жизнью ранения. 21 житель, в их числе несовершеннолетний, госпитализированы с различными повреждениями.

На месте преступления работают следователи. В ведомстве предоставили оперативное видео с последствиями обстрела.

На кадрах видны поврежденные дома.

С места обстрела изымаются фрагменты оружия для проведения экспертиз, идет допрос свидетелей и пострадавшие. В ходе расследования будут установлены причастные из числа украинских военнослужащих.