ФСБ заявила о задержании в Приморье двух агентов СБУ

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы задержали двух жителей Приморья 1990 и 1998 годов рождения, которые по заданию СБУ собирались добывать сведения о военных объектах в регионе.

«Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона», — указывается в заявлении.

Против фигурантов возбуждены дела по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Суд уже отправил их под стражу.

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудниками спецслужбы в ДНР были задержаны два украинских агента, которые причастны к двум подрывам машин и подготовке двух терактов.