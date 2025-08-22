СК возбудил дело после атаки ВСУ на Енакиево ДНР

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту атаки украинских оккупантов на город Енакиево в ДНР, в результате чего погибли два человека и более 20 пострадали.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство, покушение на убийство, умышленное уничтожение чужого имущества)», — говорится в Telegram ведомства.

Как отметили в СК, 21 августа 2025 года украинские оккупанты прицельно обстреляли из М142 HIMARS Енакиево в Донецкой Народной Республики.

