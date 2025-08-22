На Валаамском архипелаге горит остров Дивный

Третьи сутки горит остров Дивный Валаамского архипелага. Виной всему стали туристы, разводившие костер.

© Российская Газета

Об этом сообщает Валаамский монастырь на своей странице в соцсети. Здесь отмечают, что несмотря на запрет на разведение костров, их продолжают разводить.

Ситуация осложняется и тем, что в течение двух последних дней на Ладожском озере был шторм и нельзя было причалить к острову. Он нежилой.

Спасатели отряда МЧС Валаама, братия и волонтеры обители предпринимают все возможные усилия, чтобы ликвидировать последствия халатного обращения с огнем. Как добавили в МЧС Карелии, на острове Дивный загорелся оставленный мусор на площади 100 квадратных метров.

Для ликвидации огня привлекался катер "Беркут".