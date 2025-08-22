Россиянина арестовали за убийство бывшей беременной жены

Житель Владивостока, как сообщает прокуратура Приморского края, заключён под стражу на 1 месяц и 29 суток за убийство бывшей беременной жены.

41-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей 15 августа между ним и его бывшей женой, с которой проживал в одной квартире по проспекту Красного Знамени, нанес ей руками не менее двух ударов по голове. Беременная женщина скончалась на месте.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по статье об умышленном причинении смерти беременной женщине.