Мигрант изнасиловал пожилую россиянку

Чудовищный инцидент произошел на собственной даче женщины, сообщает портал "Orenday". По предварительной информации следствия, подозреваемым является гражданин одной из стран СНГ, который временно работал в садовом товариществе на строительных работах.

© Московский Комсомолец

Пенсионерка, которая ранее неоднократно видела этого мужчину поблизости, согласилась на его предложение распить спиртное, находясь на веранде своего дома. Однако мирное общение быстро переросло в агрессию после того, как женщина отвергла домогательства иностранца.

Проигнорировав ее требования уйти, злоумышленник совершил преступление. После случившегося пострадавшая смогла обратиться в правоохранительные органы. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.