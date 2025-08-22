Стало известно кодовое название плана по подрыву «Северных потоков»

Операция по подрыву «Северных потоков», которую координировал задержанный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов, носила кодовое название «Диаметр». Об этом сообщил итальянский новостной портал Open.

В материале говорится, что диверсионная группа насчитывала семь человек, из которых четверо были гражданскими водолазами.

Уточняется, что они отправились в плавание на яхте «Андромеда» из немецкого порта Росток. Судно, арендованное через посредников по поддельным документам, было загружено гидрокостюмами, кислородными баллонами и взрывчаткой.

Появилось фото украинца, арестованного в связи с терактом на «Северных потоках»

Почти три года назад газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям.

Накануне прокуратура Германии сообщила об аресте в Италии украинца Сергея Кузнецова по ордеру от 18 августа 2025 года по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток». Арест произведен в провинции Римини. Мужчина, предположительно, координировал операцию в сентябре 2022 года, когда на газопроводах были размещены взрывные устройства. Информация опубликована на сайте генерального прокурора Германии.