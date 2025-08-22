Суд в Москве рассмотрит дело 11 человек о создании финансовой пирамиды

В суд направлено уголовное дело в отношении 11 участников организованной группы, обвиняемых в хищении у граждан более 240 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 11 участников организованной преступной группы, жителей столичного региона. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах»)», – говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, деятельность которой была направлена на хищение денег граждан путем обмана под видом заключения договоров паенакопления от имени вновь созданного юридического лица, фактически представляющих собой финансовую пирамиду. Уголовное дело в отношении организаторов и других участников преступной группы выделено в отдельное производство.

«Участники организованной группы зарегистрировали две организации, арендовали офисные помещения в различных районах столицы и разместили рекламу, направленную на введение в заблуждение граждан относительно благонадежности, финансовой стабильности, экономической эффективности деятельности кооперативов и их инвестиционной привлекательности. Сообщая гражданам о возможности выгодного вложения денег, гарантируя выплату процентов, а также возврат внесенных вкладов, участники организованной группы с ноября 2018 года по сентябрь 2022 года заключали с клиентами договоры паенакопления, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства», – пояснили в пресс-службе.

Полученными деньгами вкладчиков сообщники распоряжались по своему усмотрению. Всего от действий злоумышленников пострадали 200 граждан, большинство из которых пенсионеры. Общий ущерб превысил 240 млн руб. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд для рассмотрения по существу.