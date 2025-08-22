Семья легализовавшего 10 тысяч мигрантов в России обжаловала изъятие имущества

Мать и дочь бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского главка МВД России Дмитрия Тахтаулова захотели вернуть имущество, изъятое в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Семья экс-полицейского, легализовавшего в России десять тысяч иностранцев, подала жалобы на решение суда. К ним также присоединилась родственница по линии мужа дочери Тахтаулова.

В марте Преображенский районный суд Москвы конфисковал имущество и активы, принадлежащие Тахтаулову. Среди них — четыре квартиры, семь машиномест, два автомобиля престижных марок, два земельных участка и жилое здание. Указанное имущество было обращено в доход РФ.

Сам бывший полицейский в декабре 2024 года получил 6,5 года колонии за организацию незаконной миграции. Родные заявили, что он получил психическое расстройство во время уголовного преследования.