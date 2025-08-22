В Петербурге более 30 человек подрались в коммуналке

В Петербурге более 30 человек подрались на лестничной площадке в коммуналке на Большом проспекте, прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей, пишет «Фонтанка».

По информации издания, сведения о конфликте на Большом проспекте поступили оперативникам в ночное время. Звонивший рассказал о том, что в доме № 50 драка массового характера.

К месту направили сразу четыре наряда ППС. Сотрудники полиции выяснили, что на лестничной площадке между двумя этажами четверо граждан во время ссоры начали избивать друг друга, соседи начали их разнимать.

В отдел на допрос привезли 2 граждан Российской Федерации, 8 граждан Таджикистана, 19 граждан Узбекистана, личности остальных в процессе установления. Решается вопрос о возбуждении дела по статье УК РФ.