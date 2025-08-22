Из-за падения БПЛА в Воронежской области опаздывают 50 поездов

Железнодорожники ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области из-за повреждения контактной сети ночью на 21 августа. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Сейчас задерживаются 50 составов, максимальное отставание от графика составляет 4 часа. Отмены поездов нет.

Накануне сообщалось, что из-за повреждения контактной сети на участке Россошь - Сохрановка в Воронежской области опаздывает 71 поезд дальнего следования. Инфраструктура железной дороги была повреждена после падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская.

Минувшей ночью над регионами России сбили 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.