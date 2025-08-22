Экс-министра здравоохранения Хабаровского края арестовали по делу о растрате

Бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко арестовали по делу о растрате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Другие подробности пока не поступали.

21 августа газета aif.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что в Москве задержали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края. По информации журналистов, Бойченко обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. Следователи считают его причастным к хищению более 120 млн рублей.

В статье уточнялось, что задержание экс-чиновника связано с расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова. Последний, по версии следствия, заключил 29 контрактов в интересах коммерческих структур на поставку медицинского оборудования по завышенной цене и с худшими характеристиками. В результате он нанес бюджету ущерб на сумму более 650 млн рублей.

Бойченко возглавил министерство здравоохранения Хабаровского края в феврале 2022 года. Перед этим он в течение года занимал должность исполняющего обязанности руководителя ведомства. В феврале 2024 года мужчина уволился по семейным обстоятельствам.