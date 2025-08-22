Одного из самых кровожадных российских киллеров этапировали в колонию-лечебницу

Киллера ореховской ОПГ Игоря Сосновского по кличке Чипит перевели в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) для отбывания оставшегося срока. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, осужденный был переведен в ЛИУ из-за диагностированного туберкулеза. С этим заболеванием он проведет в колонии оставшиеся годы до 2034 года. Известно, что в настоящее время Сосновский отбывает наказание в Тверской области.

«На свободе у киллера осталась ранее неизвестная семья – супруга Надежда 55 лет и 32-летний сын Валентин, который после службы в морском флоте женился и сейчас проживает в Солнечногорске», – говорится в публикации.

В 2017 году Сосновский был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение 16 убийств и 5 покушений. Он избежал пожизненного заключения благодаря соглашению со следствием, в рамках которого предоставил информацию о других членах ореховской организованной преступной группировки (ОПГ). До ареста Чипит был известен как один из самых дерзких киллеров в этой группировке.

