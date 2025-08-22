Спасение застрявшей на пике Победы альпинистки обойдётся в 5 млн рублей

В Киргизии продолжается спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной. Женщина получила травму ноги во время спуска с пика Победы (высота 7200 метров) и не может самостоятельно покинуть опасное место.

© соцсети

По информации Telegram-канала Mash, общая стоимость спасательной операции составляет около 58,8 тысячи долларов (примерно 4,7 млн рублей). При этом страховка альпинистки покрывает только 35 тысяч долларов (около 2,8 млн рублей), поскольку она оформила базовый страховой полис. Если эвакуацию не удастся провести успешно, оставшуюся сумму (около 23,8 тысячи долларов) могут потребовать с родственников альпинистки, в частности, с её сына.

В спасательной миссии участвуют четыре профессиональных альпиниста. В стоимость операции включены услуги вертолётной техники, работа медицинского персонала и возможная эвакуация (в зависимости от исхода миссии). Изначально группа состояла из шести альпинистов, однако двое отказались от восхождения заранее.

Ранее сообщалось, что шансы на спасение Натальи Наговициной крайне малы, в ходе миссии могут погибнуть и участники операции.