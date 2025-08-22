В российском городе подросток сорвался с пятого этажа после ссоры с матерью
17-летний юноша, поссорившись с матерью, был лишен мобильного телефона и ключей от квартиры. Чтобы покинуть жилище, он предпринял попытку спуститься из окна по веревке, но не удержался и сорвался вниз.
Пострадавшего с многочисленными травмами, включая переломы позвоночника, грудины, конечностей и пневмоторакс, экстренно доставили в Детскую городскую больницу. Врачи борются за его жизнь.
Следственные органы проводят проверку по данному факту. По предварительным данным, семья на учете в органах опеки не состояла. Обстоятельства произошедшего выясняются.