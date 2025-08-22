Около десяти взрывов прогремело над Волгоградом

Жители Волгограда заявили ночью о примерно десяти взрывах в небе над городом.

Как рассказали Telegram-каналу SHOT очевидцы, взрывы были слышны примерно в 00:50, в небе были видны яркие вспышки.

«От громкого звука сработали сигнализации у автомобилей», — говорится в материале.

Также о громких звуках заявляли в соседнем городе Волжский.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над регионами России. Из них 11 были уничтожены над территорией Волгоградской области.