SHOT: около десяти взрывов прогремело над Волгоградом
Жители Волгограда заявили ночью о примерно десяти взрывах в небе над городом.
Как рассказали Telegram-каналу SHOT очевидцы, взрывы были слышны примерно в 00:50, в небе были видны яркие вспышки.
«От громкого звука сработали сигнализации у автомобилей», — говорится в материале.
Также о громких звуках заявляли в соседнем городе Волжский.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над регионами России. Из них 11 были уничтожены над территорией Волгоградской области.