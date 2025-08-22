Восемь россиян задержали по делу о многомиллионных взятках

Во Владивостоке и Хабаровске задержали восемь сотрудников транспортной организации по делу о многомиллионной взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение должностными лицами взяток в крупном и особо крупном размере») и 291 («Дача взяток в крупном и особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, с июля 2021 года по март 2025-го сотрудники транспортной компании получили от коммерческих организаций и предпринимателей, которые в том числе занимались устройством сетей электроснабжения и связи на объектах транспортной инфраструктуры, 4,3 миллиона рублей. За это им должны были оказывать общее покровительство и попустительство по службе.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее сообщалось, что в следователь арестовал имущество сотрудников Минобороны России на 14 миллионов рублей.