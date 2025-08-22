В Петербурге мужчина обвинил знакомого в надругательстве над своим внуком

В Петербурге 58-летний мужчина обвинил 46-летнего знакомого в надругательстве над своим 11-летним внуком. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

© Газета.Ru

Инцидент произошел в 2024 году на территории Петербурга, однако дедушка мальчика обратился в правоохранительные органы лишь сейчас. Предварительно, 46-летний «дядя» из Краснодарского края совершил надругательство над ребенком.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого на Урале поймали мужчину, надругавшегося над школьницей. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.