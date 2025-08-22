Голубя с «леденящей душу» запиской полицейские поймали возле границы

Пограничные подразделения Индии в округе Джамму задержали почтового голубя, прибывшего с пакистанской стороны с подозрительным содержимым. Соответствующую информацию распространяет The Indian Express.

Крылатый курьер был обнаружен неподалеку от границы, в местности Катмалия. К конечности пернатого была прикреплена криптограмма (зашифрованная записка), выполненная на урду и английском. Как отмечается в источниках, суть депеши обладает «леденящим душу смыслом».

Согласно предварительным сведениям, в тексте усматриваются побуждения к обретению Кашмиром независимости, выражение «Время пришло», а кроме того, упоминание о планируемой диверсии на объекте железнодорожного узла с задействованием кустарно изготовленной взрывчатки. Ввиду чрезвычайности происшествия, меры охраны вокзала и близлежащих территорий были незамедлительно ужесточены, а личный состав правоохранительных органов переведен на режим повышенной оперативной готовности.

Согласно первым догадкам, птица могла быть целенаправленно обучена и выпущена с сопредельной территории. В текущий момент профильные специалисты осуществляют скрупулезное исследование обнаруженного текста.

В настоящее время птица передана специалистам для проведения экспертных мероприятий, в рамках которых будет изучено возможное наличие следов разведывательной аппаратуры и предприняты попытки восстановления детальной траектории ее перемещения. Подчеркивается, что инциденты подобного рода уже фиксировались ранее, однако настоящий эпизод спровоцировал особую настороженность у официальных властей в контексте вероятных притязаний, связанных с трансграничным шпионажем.