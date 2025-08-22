Пострадавшая в «Крокусе» рассказала о нереальности происходящего

Потерпевшая по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» рассказала в суде, что не верила в реальность происходящего в ходе нападения на зрителей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил один из участников процесса.

«Одна из потерпевших в ходе опроса в суде заявила, что во время теракта у нее возникло "ощущение нереальности происходящего", фраза запомнилась», — отметил собеседник агентства.

Дело о трагедии в «Крокусе» рассматривает Второй западный окружной военный суд. Процесс закрыли от прессы по ходатайству прокурора, чтобы обеспечить безопасность участников процесса.

Соучастник нападения на "Крокус" скрывался в РФ после совершения разбоя в Таджикистане

Ранее выяснилось, что судьбу террористов могут определить до конца 2025 года, поскольку рассмотрение проходит почти без задержек. Кроме того, как говорится в материалах дела, полиция прибыла в «Крокус» через шесть минут после начала вооруженного нападения.

Теракт 22 марта 2024 года стал крупнейшим в истории российской современности. Террористы ворвались в концертный зал перед выступлением рок-группы «Пикник». Жертвами нападения стали 149 человек, еще более 300 людей получили травмы и ранения.