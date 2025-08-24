В Сумской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Сумской области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал.

"Взрывы в Сумской области", - говорится в сообщении.

В настоящий момент воздушная тревога объявлена и в Черниговской области. До этого сообщалось, что в Харькове и Сумах в восточной части Украины были зафиксированы прилеты баллистических ракет.

По данным местных пабликов, в Харькове под удар попал Индустриальный район, а в Сумах — учебное заведение. Также взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил прилеты баллистики в Индустриальном районе. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.