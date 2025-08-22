Бывшего министра Хабаровского края задержали в Москве

Бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко задержали в Москве. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, экс-министр обвиняется в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие считает Бойченко причастным к хищению более 120 млн рублей.

Как отмечает издание, его задержание связано с расследованием уголовного дела в отношении экс-зампреда правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова, который, по версии следствия, заключил 29 контрактов в интересах коммерческих структур на поставку медицинского оборудования по завышенной цене и с худшими характеристиками. Ущерб бюджету от его действий составил более 650 млн рублей.

Бойченко возглавлял Минздрав Хабаровского края до 2024 года. Его увольнение в ведомстве объяснили семейными обстоятельствами. В апреле этого года он был привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

