Задержанного в Монголии российского физика отпустили

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии, рассказал, что его отпустили. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

© Андрей Ожаровский/ВКонтакте

Накануне в дипмиссии РФ в Монголии заявили, что посольство получило информацию об инциденте и находится на связи со всеми заинтересованными сторонами.

«У меня были ужасные два дня, я был лишен свободы, я был лишен связи. Сейчас я отпущен», — пояснил Ожаровский.

Ранее сообщалось, что российский физик прибыл в пустыню Гоби, провел исследования, зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана.

Власти Монголии, после получения сообщений об активизации экологических активистов, выслали к их лагерю автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском.

Силовики задержали Ожаровского, доставили в город Чойбалсан для официального допроса.

По данным СМИ, правоохранители обращались с ученым вежливо, разрешили ему связаться с консульством РФ.