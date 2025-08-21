В Малайзии разбился военный истребитель американского производства F/A-18 Hornet. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в аэропорту Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куантане. По информации издания самолет загорелся во время набора высоты на взлетно-посадочной полосе. После этого горящий самолет ненадолго поднялся в воздух, но быстро рухнул на землю.

Оба пилота смогли катапультироваться. Сейчас они находятся в больнице. Причина поломки воздушного судна пока неизвестна.

Ранее истребитель Super Hornet потерпел крушение в США.