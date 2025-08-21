Мужчина избил подростка битой у магазина в Твери

В Твери 41-летнего мужчину арестовали за избиение подростка битой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 16 августа у магазина на улице Можайского. По версии следствия, 41-летний мужчина из хулиганских побуждений нанес 17-летнему подростку удар ладонью по лицу, а затем битой в область челюсти, В результате чего несовершеннолетний испытал физическую боль.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

До этого москвич избил битой прохожего, который отказался дать ему сигарету.