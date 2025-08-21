У Камчатки произошло новое землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение. Об этом рассказали в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Как рассказали в филиале, магнитуда землетрясения достигла 5.1. Толчки были замечены у берегов полуострова в Тихом океане в 20:16 по мск и приблизительно в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага составила почти 30 км.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в результате полуостров сместился на 2 м.