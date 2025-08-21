В Москве произошел пожар на территории хлебозавода

На севере Москвы загорелась электроподстанция на территории хлебозавода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«На Звездном бульваре произошло возгорание электроподстанции на территории хлебозавода», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров. По данным МЧС, в результате происшествия пострадавших нет.

15 августа взрыв произошел в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного в Рязанской области. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники. По последней информации, 20 человек не выжили.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности.