В США у самолета отвалилась часть крыла во время полета

В США у самолета Boeing 737 авиакомпании Delta Airlines отвалилась часть крыла во время полета. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел, когда самолет следовал из Орландо во Флориде в аэропорт Остин-Бергстром в Техасе. На борту находилось 62 человека и шесть членов экипажа.

«Рейс 1893, Boeing 737, следовал по маршруту, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что посадка самолета прошла штатно. После осмотра борта в Delta Airlines сообщили об отсутствии у Boeing 737 части закрылка левого крыла. В связи с этим самолет был выведен из эксплуатации для технического обслуживания.