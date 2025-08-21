В российском городе подожгли мечеть

Неизвестный поджег мечеть в Благовещенске. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел вечером 21 августа на улице Советской.

«В Благовещенске произошел пожар в мечети — предположительно, речь идет о поджоге. Очевидцы рассказали, что к мечете на скейте подъехал неизвестный молодой человек, который бросил некий предмет, который вызвал пожар», — сообщает «Осторожно, новости».

По данным Baza, поджигатель использовал бутылку с зажигательной смесью. В результате его действий произошло возгорание на площади в десять квадратных метров. В частности, сгорели ковер и личные вещи, которые лежали у входа в мечеть.

В настоящее время огонь полностью ликвидирован. Мужчину, который устроил поджог, разыскивают полицейские.