Более 70 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области с опозданием следует 71 поезд дальнего следования из-за нарушения контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Причиной неполадок стало падение БПЛА минувшей ночью на участке Россошь – Сохрановка, пояснили в компании, добавив, что время задержки может достигать 5,5 часов.

В РЖД заверили, что предпринимают все усилия для минимизации задержек электричек южного направления. В частности, для пассажиров поездов, задержавшихся более чем на 4 часа, было организовано питание.