Генерала Оглоблина хотят посадить на 12,5 года

Обвинение запросило 12 с половиной лет лишения свободы для экс-главы управления планирования связи генерала Александра Оглоблина по делу о взятке в 12 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«В ходе прений сторон прокурор с учетом предыдущего приговора потребовал приговорить Оглоблина к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима, со штрафом в размере 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

Генералу инкриминируют совершение преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа). Заседание по его делу проходит в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год были заключены государственные контракты с телефонным заводом «Телта» на сумму более 1,2 млрд рублей. В свою очередь Оглоблин, контролировавший выполнение гособоронзаказа, получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей компании за общее покровительство.

В 2022 году Оглоблина судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».