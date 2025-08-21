С россиянки потребуют огромную сумму за спасение в горах

Спасение застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии альпинистки может обойтись в 60 тысяч долларов, часть из которых могут взыскать с россиянки. Об этом сообщает Mash.

© Соцсети

По данным канала, альпинистка оплатила базовую страховку, которая покрывает только 35 тысяч долларов. Отмечается, что все участники команды решали данный момент индивидуально. Всего их изначально было шестеро, но два человека отказались от восхождения на гору еще до его начала. Остальные же отправились на пик Победы.

На помощь россиянке отправились добровольцы из туристической фирмы, которые уже двое суток пробираются к ней через лавиноопасные склоны. На данный момент они достигли отметки в 5800 метров, до альпинистки остается еще 1400 метров, которые они планируют пройти 22 августа.

«Предварительно, пока спасение оценивают в 58,8 тысяч долларов. В сумму входят: вертолеты, медики и, возможно, эвакуация тела, если альпинистка не выживет», — говорится в тексте.

При этом, согласно информации Mash, часть этих средств могут взыскать с россиянки или ее 27-летнего сына, если его мать не удастся спустить с горы живой.