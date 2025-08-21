Бывшего охранника Исмаилова признали невиновным в покушении на Авраама Руссо

Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда признал невиновным Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, при этом Эльдукаев признан виновным в пособничестве покушения на убийство бизнесменов Гуршумовых. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд присяжных признал виновным Эльдукаева по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении Гуршумовых", - сказал собеседник агентства.

Также он указал на то, что Эльдукаев признан невиновным по эпизоду покушения на убийство Авраама Руссо.