Московский суд продлил домашний арест блогеру Лерчек еще на месяц
Троицкий районный суд города Москвы оставил блогера Валерию Чекалину, которая более известна под псевдонимом Лерчек, под домашним арестом до конца сентября 2025 года.
Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе московских судов.
— Постановлением Троицкого районного суда города Москвы продлена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок один месяц семь суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Блогера обвиняют в переводе валюты в иностранные банки с использованием поддельных документов. Также по этому делу проходит ее бывший муж — Артем Чекалин. Его задержали в октябре 2024-го и доставили на допрос, а затем в квартиру Лерчек с обысками пришли силовики. Блогер узнала о новом уголовном деле, возбужденном в отношении ее, из СМИ.
Столичный суд позднее отправил Лерчек под домашний арест до конца августа. Что грозит бывшему мужу блогера и чем «прославились» Чекалины — в материале «Вечерней Москвы».