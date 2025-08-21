Собравшаяся в Тбилиси россиянка попалась в аэропорту с черной икрой на 40 тысяч рублей

Россиянка, собравшаяся вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси, попалась в аэропорту с более чем килограммом черной икры на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Уральское таможенное управление (УТУ).

Уточняется, что икру осетровых видов рыб нашли в ее багаже во время таможенного контроля. При этом половина товара была без заводской упаковки. Женщина заявила, что купила ее на Шарташском рынке за 40 тысяч рублей в подарок родственникам из Грузии. При этом, по ее словам, она не знала о правилах провоза икры.

Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик объяснил, что стратегические ресурсы для личных нужд можно вывозить лишь в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке. На россиянку возбудили административные дела по статьям о недекларировании и несоблюдении ограничений при вывозе товаров.

Ранее пара россиян, желавшая попасть в Таиланд, нарвалась на уголовное дело из-за любви к черной икре. Таможенники в аэропорту Хабаровска задержали мужчину и женщину 1979 и 1969 года рождения, собиравшихся лететь в Бангкок.