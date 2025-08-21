Генеральная прокуратура потребовала изъять у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его семьи 11 земельных участков, саблю и другое имущество. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее требование было отправлено в Пресненский районный суд Москвы. Помимо самого Иванова, ответчиками по иску стали его отец, бывшая жена, гражданская жена, водитель, гендиректор ООО «Волжский берег» и еще пять юридических лиц.

В список имущества, которое могло быть нажито незаконным путем, попала недвижимость и ценности на 1,239 миллиарда рублей. В этом списке находятся 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьба на берегу Волги с домом площадью 2,617 кв м., автомобиль «ЗИС 110» и мотоцикл Harley Davidson, более 40 часов различных видов, коллекция из 26 единиц раритетного оружия (включающая офицерский кортик Люфтваффе 1937 года и саблю французского офицера), 30 представляющих культурную ценность картин и 10 антикварных печатных изданий на разных языках. Кроме того, во время обыска у Иванова были обнаружены денежные средства в нескольких валютах на общую сумму в 257 миллионов рублей и различные материальные ценности — более 2,5 кг ювелирных изделий из драгоценных металлов с инкрустацией драгоценными камнями.

У бывшей жены Иванова телеведущей Светланы Захаровой также могут изъять часть имущества — доход в 6 миллионов рублей с личных счетов и четыре автомобиля общей стоимостью более 31 миллиона рублей. У отца бывшего замминистра прокуратура призвала конфисковать еще три автомобиля, а еще два — у его водителя.

Напомним, что Иванов занимался работой военно-строительного комплекса в Минобороны РФ, пока его не обвинили в коррупции в особо крупном размере. Ранее прокуратура призвала суд конфисковать его имущество.