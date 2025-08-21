В Тверской области задержали мужчину, который крал деньги у участников СВО

В Тверской области сотрудники УФСБ РФ по региону и полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в причастности к схеме хищения денег у участников СВО, пишет "МК в Твери".

© Московский Комсомолец

По данным издания, мужчина 1985 года рождения причастен с реализации мошеннической схемы по хищению средств, собранных для приобретения гумпомощи для участников спецоперации.

Сумма похищенного составила несколько миллионов рублей, сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.