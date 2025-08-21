Росгвардеец задержал мужчину с топором на детской площадке в Москве

Сотрудник Росгвардии вне рабочего времени задержал в столице мужчину с топором, который находился на детской площадке.

Об этом в четверг, 21 августа, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.

— Боец спецназа увидел, что по территории детской площадки, на которой в тот момент находились дети, ходит человек с топором. В ответ на вопрос о причинах странного поведения, мужчина совершил нападение на правоохранителя. Спецназовец сумел обезоружить и нейтрализовать правонарушителя, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанного мужчину передали полицейским для выяснения деталей произошедшего.

Ранее силовики помогли подросткам в подмосковном Солнечногоске, которым угрожал ножом пьяный гражданин. Мужчину задержали росгвардейцы, которые прибыли на указанное место. С нарушителем порядка будут разбираться в полиции.