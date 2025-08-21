Туриста из России волной утащило в море на Пхукете

Российского туриста унесло в море на Пхукете во время вечернего купания с девушкой. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел сегодня ночью. Как уточняется, 35-летний Денис Коненков и его подруга 24-летняя Камила Шарипова отправились на побережье между пляжами Банана и Найтон на севере Пхукета. Когда пара зашла в воду, налетела огромная волна, Денис успел подтолкнуть девушку к берегу, а его самого унесло в море.

«Сейчас парня ищут спасатели, надежды найти его живым все меньше и меньше», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Геленджике подводная прогулка обернулась гибелью туриста. Это второй смертельный случай за неделю. По данным СМИ, все версии указывают на организаторов и инструктора, именно они отвечали за безопасность, но не смогли ее обеспечить.

Также ранее стало известно, что двое туристов утонули на необорудованном пляже в Крыму. Как отметили в главке МЧС России по Крыму, молодой человек и девушка приехали на полуостров из Ставропольского и Краснодарского краев. Местом для ночного купания они выбрали необорудованный пляж, когда высота волн составляла 1,5 метра, также ночью был сильный тягун. Кроме того, пара была в состоянии алкогольного опьянения. Тела были обнаружены очевидцами и водолазами Крым-спас в присутствии инспекторов по маломерным судам МЧС России.