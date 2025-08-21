Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки

Сейсмическое событие с магнитудой 6 зафиксировано у берегов Камчатского края, сообщает Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ Единой Геофизической службы РАН (ЕГС РАН).

Согласно полученным данным, очаг землетрясения располагался на глубине почти 46 км в Тихом океане. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 205 км. Инструментальная интенсивность - до 3 баллов.

Землетрясение стало самым мощным за минувшие сутки, следует из данных ЕГС РАН.

Афтершоки с магнитудой от 4 до 5,6 фиксировались 19 раз за последние 24 часа, их частота постепенно снижается.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.