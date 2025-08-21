Жительницу Крыма осудили за подготовку теракта

Окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Крыма Алине Грек, которую обвиняют в госизмене, подготовке к теракту и прохождении обучения для террористической деятельности, пишет РИА Новости.

© Московский Комсомолец

На кадрах видео ФСБ женщина отчитывается перед украинскими кураторами об изготовленном коктейле Молотова, который называет "бандера-смузи", радостно приветствуя "своих друзей" на украинском языке. По версии следствия, Грек собиралась поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки. По месту жительства у нее нашли самодельные зажигательные устройства с компонентами для их изготовления, мобильный телефон.

Уже во время допроса Грек призналась, что за изготовления зажигательной смеси ей пообещали от 800 до тысячи долларов. Она протестировала взрывчатку и убедилась, что практического смысла это иметь не будет, но украинские кураторы заверили, что им это не принципиально, а главное – показать, что в Крыму есть "их люди".

Грек начала сотрудничать с украинцами в 2023 году, в 2024 была задержана после изготовления еще одного устройства. Сейчас по решению суда ее приговорили к 15 годам колонии.