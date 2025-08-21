Появились подробности о туре застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной

Застрявшая на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой альпинистка Наталья Наговицина отдала за тур на эту вершину 400 тысяч рублей. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По его данным, женщину с остальной частью группы сопровождал гид, у которого не было необходимо опыта для пересечения сложной горной местности. Для того чтобы добраться до нынешнего местонахождения альпинистки потребуется около трех дней, следует из публикации.

Появилась информация, что 47-летняя Наговицина больше не подает признаков жизни. Утверждается, что женщина лежит в спальном мешке на высоте семи тысяч метров при температуре минус 23 градуса. Однако ее все еще считают живой — на помощь ей направляется группа профессиональных альпинистов.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что эвакуировать Наговицину будет крайне нелегко — спасатели могут погибнуть во время этой операции. Глава комиссии также выразил мнение, что спасение альпинистки будет чудом.

Альпинистка застряла на пике Победы со сломанной ногой и больше недели ждала помощи. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды.