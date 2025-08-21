Школьницу изнасиловали на летних каникулах в российском регионе

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 54-летнего гражданина Белоруссии за изнасилование ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным источника, 19 августа в полицию обратилась мать 11-летней девочки. Она рассказала, что летом 2024 года мужчина изнасиловал ее малолетнюю дочь. В тот же день иностранец был задержан по месту жительства.

Известно, что в России он находился без регистрации и официально не работал. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

