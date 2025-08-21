На борту рейса Москва — Сочи умер пассажир

На борту рейса Москва — Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» скончался пассажир. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 56-летний пассажир внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, находясь на высоте более 10 метров. В связи с этим экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Минеральных Водах. К борту самолета сразу же подъехала карета скорой помощи, но, несмотря на все усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

«Пассажир умер на борту рейса Москва — Сочи авиакомпании "Уральские авиалинии"», — говорится в публикации.

В июне сообщалось, что на рейсе «Победы» Саратов – Москва пассажир потерял сознание, по прибытии врачи констатировали его смерть.

В мае стало известно, что пассажирка умерла на борту экстренно севшего в Казахстане лайнера Nordwind. Воздушное судно следовало из Екатеринбурга в Сочи. Реанимировать женщину не получилось. В конце апреля летевший в Магас самолет «Победы» сел в Волгограде из-за смерти пассажира.