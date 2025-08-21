Торгпредство РФ в Швеции в третий раз с начала лета атаковал дрон

Торговое представительство РФ в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Об этом сообщает российское посольство.

В сообщении дипмиссии говорится, что инцидент произошел в ночь на 21 августа.

Предыдущие аналогичные атаки на торгпредство РФ произошли 17 июня и 5 июля.

В посольстве РФ обратили внимание на откровенное пренебрежение не только к дипломатическому иммунитету учреждений РФ, но и к собственному шведскому законодательству.

Так, после июльского случая по ходатайству посольства РФ и шведской полиции над торгпредством властями Швеции была установлена бесполетная зона.

В дипмиссии РФ подчеркнули, что до сих пор расследования этих инцидентов шведской полицией не дали каких-либо результатов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что шведская сторона не может или, возможно, не хочет пресечь подобные атаки, заключили дипломаты.