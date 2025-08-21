Мигрантка заполучила миллионы на схеме с выплатами участнику СВО

В Красноярском крае пройдет суд над гражданкой одной из стран ближнего зарубежья, которая заполучила миллионы на схеме с выплатами участнику СВО. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

По делу также проходят два ее сообщника. Все они обвиняются по статьям 30, 159.2 УК РФ («Покушение на мошенничество при получении выплат»). Их дело рассмотрит Кировский районный суд.

В 2021 году иностранка заключила фиктивный брак с жителем Красноярска, желая получить разрешение на временное проживание. Вскоре она родила ребенка от другого мужчины, однако она все еще была в браке с красноярцем. В 2024 году ее фиктивный муж ушел на спецоперацию и не выжил. Тогда у женщины и ее двух сообщников-знакомых возникла идея нажиться на горе и получить выплаты, положенные семье военнослужащего. В результате при помощи знакомых женщина получила более девяти миллионов рублей, которые разделила с сообщниками.

Прокуратура засомневалась в подлинности этой семейной истории. Проверка показала: супружество было лишь «бюрократическим», а значит и права на выплаты у «вдовы» отсутствовали. Брак признали недействительным, а все выплаты получила только мать бойца.

Ранее в одном из военных госпиталей России вычислили «черную вдову» — медсестру, сделавшую состояние на смерти бойцов специальной военной операции (СВО).