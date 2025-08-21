Россиянин сильно пострадал во время совершения преступления

В Уфе суд арестовал 19-летнего местного жителя за поджог локомотива. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкортостана.

Молодой человек будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

На кадрах из зала суда видно, что у жителя региона забинтованы лицо и руки. Вероятно, он получил сильные ожоги во время совершения преступления.

По версии следствия, молодой человек начал переписываться с неизвестным, который предложил ему за 80 тысяч рублей поджечь локомотив — тяговое транспортное средство. Уфимец согласился и прибыл на вокзал города, где разбил стекло кабины машиниста и, разлив в ней горючую жидкость, поджег.

Ранее в Бурятии полиция задержала 17-летнего жителя Забайкальского края за поджог кабины тепловоза на станции Улан-Удэ. Подросток также получил сильные ожоги.